Umman'da bulutların üzerine çıkmak isteyen ziyaretçilerin adresi: "Semhan Dağı"

Umman'da doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, "Semhan Dağı" ile bulutların üstüne çıkmak isteyen ziyaretçilerin de uğrak yeri.

Ülkenin güneyinde bulunan, temiz havası ve yeşil örtüsüyle yerli ve yabancı turistleri çeken Zufar kenti, doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Sisli ve yağışlı bir iklime sahip kentte, 2 bin rakımlı Semhan Dağı da dikkat çeken bölgelerden.

Dağ, bulutların üzerinde kalan zirvesi ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sis bulutları doyumsuz manzara sunuyor

Sis bulutlarının etrafı sardığı dağa gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları, adeta bir denizi andıran beyaz manzarayı unutulmaz kılmaya çalışıyor.

Dağ eteklerinde yoğun olarak sığla ağaçları ve çeşitli bitkiler bulunuyor.

Semhan Dağı'nın bulunduğu bölgede hayvancılık da yapılıyor; inek ve develer bu bölgede otlatılıyor.

Şehrin gürültüsünden kaçanlar buraya geliyor

AA muhabirine konuşan Ummanlı Ahmed Müslim Keşub, dağın zirvesinde bulutları yukarıdan seyretmekten büyük bir zevk aldığını belirtiyor.

Semhan Dağı'nın, Zufar kenti üzerinde tarihi, kültürel ve ekonomik bir etkiye sahip olan antik Mirbat kentine baktığını belirten Keşub, "Şehrin stresi ve gürültüsünden kaçmak isteyenler, kafa dinlemeye ve bu muhteşem manzarayı izlemeye buraya geliyor." dedi.

Zufar kentinin de beyaz kumsallar, yumuşak kumlar, sıra dağlar, vadiler, düz ovalar, çöller, su kaynakları, şelaleler ve mağaralar gibi doğal ortamları ile turistik bölgelere sahip olduğu belirtiliyor.