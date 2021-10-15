Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Ümitcan Uygun'un "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Ümitcan Uygun'un

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evde kendisinin yaşadığını, kaldığı eve gelip Çakır'ı darbettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Uygun, evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu söyledi.

Söz konusu evde Çakır ile ağabeyi Emrah Esen ve kız arkadaşının da kaldığını öne süren Uygun, "Aleyna'yla birlikte yaşarken abisi de bize misafir olarak geldi, kaldı. Abisinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de abisiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve abisiyle konuşup bunları barıştırdım." diye konuştu.

Müşteki avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kız arkadaşının açmaması üzerine kapıyı çilingire açtıran Uygun, Esen'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Esen'e ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin, Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Esen'in ölümünden önce darp olayıyla ilgili Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ümitcan Uygun'un 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasına devam edildi - Haberler
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