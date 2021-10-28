Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin sanıklardan Ümitcan Uygun ve diğer iki sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin sanıklardan Ümitcan Uygun ve diğer iki sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ümitcan Uygun'la beraber olan Esra Tanrıkulu (25), evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevin gönderilmişti. Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde Uygun'un dışında Dilan C. ve Furkan G.'nin olduğu belirlenmişti.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan kaynaklandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası, diğer iki sanık Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kabul edilen iddianame neticesinde sanıklar 19 Ocak 2022 tarihinde Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. - ANKARA

Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ümitcan Uygun hakkında bir dava daha açıldı! Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek

Ümitcan Uygun hakkında bir dava daha açıldı! Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title