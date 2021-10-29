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Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası açıldı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası açıldı

NUR Merkezi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası törenle açıldı.

NUR Merkezi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası törenle açıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Kazakistan'ın Devlet Sekreteri Krımbek Köşerbayev, Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Raimkulova, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Şahrat Nurışev'in yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Açılış töreni sonrası yeni binada Kazak antropolojisinin kurucusu olarak bilinen Orazak İsmagulov'un "Kazak halkının ve atalarının antropolojisi ile ilgili yazılar" adlı yeni kitabı tanıtıldı.

Kazakistan bağımsızlığının 30. yılına özel basılan kitap, Türkçe olarak da yayımlandı.

Uluslararası Türk Akademisi; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin öncülüğünde Türk ülkelerinin bilimsel entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla kurulmuştu.

Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası açıldı

Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binası açıldı

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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