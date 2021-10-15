FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - 15 Ekim 2021 Cuma günü Polis Akademisi Trafik Enstitüsü tarafından ana teması "Ulaşım Güvenliği" olan "Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi" çevrim içi olarak düzenlenmiş olup Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Ayrıca kongrenin açılış törenine Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Trafik Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK ve akademisyenler katılım sağlamışlardır.

İngilizce olarak 5 oturum şeklinde 2 gün boyunca devam edecek olan kongre; Türkiye, Ukrayna, Belarus, Rusya, Moğolistan, Etiyopya, Ürdün, Filistin, Macaristan ve Malezya olmak üzere 10 farklı ülkeden 71 akademisyen ve alanında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

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