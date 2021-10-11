ULUSLARARASI TARİHİ İSPİR PANAYIRI (DERİ) BÜYÜK BİR COŞKU İLE BAŞLADI

ERZURUM (Habermetre) - 7 asırlık ata mirası olan 08-17 Ekim 2021 tarihleri arasında İspir girişinde (Gülhas Mahallesi) yeni panayır alanında 10 gün sürecek olan İspir Panayırı İspir Kaymakamlığı ve İspir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.

İlk gün yapılan Uluslararası Tarihi İspir Panayırı açılışına Erzurum Valisi Okay MEMİŞ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet ÇİMEN, İl Jandarma Komutanı Albay İlker ŞİMŞEK, İl Emniyet Müdürü Levent TUNCER, ilçe protokolü, il dışından gelen misafirler, İspirli bürokratlar, siyasi parti başkanları, İspirli belediye başkanları, işadamları, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, esnaflar ve İspirliler katıldı. Misafirlerin Hükümet Konağı önünde toplanarak mehteran ve cirit ekibinin eşliğinde Panayır alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı, açılış konuşmaları akabinde panayır alanında kurulan stantların ziyaret edilmesi ile başlayan program Aysun GÜLTEKİN ve Ali KINIK konseri ile devam etti. Panayırın 2. ve 3. gününde düzenlenen Boğa Güreşleri sahne aldı.

Tarihi İspir Panayırı (Deri) 17 Ekim 2021 tarihine kadar çeşitli etkinlikler ile tüm coşkusu ile devam edecektir.

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