Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 12 yıldır süren saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

ICRC Maiduguri Saha Görevlisi Usman Kunduli Bukar, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 12 yıldır devam eden terör saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bukar, bu sürede bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle ICRC'nin 20 binden fazla kayıp vakası kaydettiğini söyledi.

Bölgedeki kadınların çocuklarını özledikleri için depresyon sorunu yaşadıklarına işaret eden Bukar, "Kuzeydoğu çatışmaları sandığımızdan daha korkunç, binlercesi babalarını, oğullarını ve çocuklarını kaybetti. Hala birçok aile akrabalarını arıyor." dedi.

Bukar, bugüne kadar ICRC'nin aile temasını sürdürdüğünü ve ayrılmış birçok aileyi yeniden birleştirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmişti. Bu durum 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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