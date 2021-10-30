Uluslararası göç raporu yayınlandı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD'nin her yıl hazırladığı "Uluslararası Göç Görünüm Raporu" yayınlandı. Verilere göre OECD ülkelerindeki yeni göçmen sayısı 2020 yılında 3,7 milyon kişiye düştü. Bu rakam bir önceki, yıla oranla göçmen sayısında yüzde 30'luk düşüş anlamına geliyor. Göçmen sayısındaki düşüşteki en önemli etken ise dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını…

En büyük düşüş aile göçü" kategorisinde yaşandı. Aile göçü geçtiğimiz yıl yüzde 35 geriledi. Raporda en fazla alan ülke 576 bin göçmenle Amerika Birleşik Devletleri oldu. Raporun Türkiye başlığında da dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Türkiye'ye sığınma başvurularında ise azalma kaydedildi. Verilere göre Türkiye yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye "geçici koruma" sağlıyor. Bu 2014'ten bu yana tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ağırlanan toplam göçmen sayısının iki katından fazla. Türkiye'ye 2020'de ilk sığınma başvurusunda bulunanların sayısı ise yüzde 44,5 azaldı. Başvurularda büyük çoğunluğu Afganlar oluşturdu.

Raporda göçmenlerin ülkelere mali etkileri de değerlendirildi. Göçmenlerin toplamda ülkelere 2,5 trilyon dolarlık katkı sağladığı tespit edildi. Göçmenler için devletlerin yaptığı harcamaların toplamı ise 2 trilyon dolar oldu.