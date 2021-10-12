Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 74 bin kişi yerinden edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 74 bin kişi yerinden edildi

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 74 bin kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yıl başından bu yana 74 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yıl başından bu yana 74 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlere bağlı IOM, Yemen'de devam eden çatışmaların neden olduğu göç sorunuyla ilgili rapor yayımladı.

Raporda, "1 Ocak ile 9 Ekim 2021 ??arasında 12 bin 413 ailenin göç etmek zorunda kaldığı tespit edildi." bilgisi verildi.

Bu ailelerin, toplam 74 bin 487 kişiden oluştuğu aktarılan raporda, sadece 3-9 Ekim tarihlerinde 3 bin 24 kişiden oluşan 504 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca en çok göçün Marib, Şebve ve Ebyen kentlerinden yaşandığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacağını açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Müge Anlı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Nuri Ersoy Şans Oyunları Cengiz Ergün Fahrettin Koca Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 74 bin kişi yerinden edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 21:30:52. #1.11#