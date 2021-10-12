Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belirlendi.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, festivalin danışma kurulu, Biket İlhan, Ferat Bilgin, Emre Oskay, Aret Vartanyan, Serap Gedik, Aydın Orak ve Ahmet Küçükkayalı'dan oluşuyor.

Başvuru süreci devam ediyor

Bu yıl 10-12 Aralık'ta düzenlenecek olan festivalin, Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Distopya temalı daha fazla filmi sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara başvurular 15 Ekim'e kadar festivalin resmi sitesi "www.distopyaff.com" veya "www.filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek.

Direktörlüğünü Hatice Aşkın'ın yaptığı Uluslararası Distopya Film Festivali'ne başvuran ve festival yönetmeliğine uygun olan filmler arasından, finalist 8 kısa metraj film belirlenecek. Yarışma kapsamında birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül takdim edilirken, dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

Distopya türünde film yapmak isteyen sinemacılara destek sağlamayı hedeflendiği festivalde, distopya temalı kısa film senaryolarının katılabileceği yarışma da düzenlenecek.

En İyi Senaryo Ödülü'nü alan projenin filme dönüşmesi sürecinde Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği mentorluk edecek. Yarışmada dereceye girecek film projesine En İyi Senaryo Ödülü olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Gökhan Çıra
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Şans Oyunları Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:38:44. #1.12#