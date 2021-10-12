Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Distopya Film Festivali'nin danışma kurulu belirlendi.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, festivalin danışma kurulu, Biket İlhan, Ferat Bilgin, Emre Oskay, Aret Vartanyan, Serap Gedik, Aydın Orak ve Ahmet Küçükkayalı'dan oluşuyor.

Başvuru süreci devam ediyor

Bu yıl 10-12 Aralık'ta düzenlenecek olan festivalin, Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Distopya temalı daha fazla filmi sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara başvurular 15 Ekim'e kadar festivalin resmi sitesi "www.distopyaff.com" veya "www.filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek.

Direktörlüğünü Hatice Aşkın'ın yaptığı Uluslararası Distopya Film Festivali'ne başvuran ve festival yönetmeliğine uygun olan filmler arasından, finalist 8 kısa metraj film belirlenecek. Yarışma kapsamında birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül takdim edilirken, dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

Distopya türünde film yapmak isteyen sinemacılara destek sağlamayı hedeflendiği festivalde, distopya temalı kısa film senaryolarının katılabileceği yarışma da düzenlenecek.

En İyi Senaryo Ödülü'nü alan projenin filme dönüşmesi sürecinde Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği mentorluk edecek. Yarışmada dereceye girecek film projesine En İyi Senaryo Ödülü olarak 7 bin 500 lira fon sağlanacak.