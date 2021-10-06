Uluslararası Distopya Film Festivali'ne başvurular sürüyor

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin "Uluslararası Kısa Film Yarışması" bölümüne başvurular, 15 Ekim'e kadar kabul edilecek.

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen festival, 10-12 Aralık'ta yapılacak.

Distopya türündeki filmlere alan açma, film türlerinin çeşitliliğini dengeleme, çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği oluşturma amacıyla düzenlenen festivalin, Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 15 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Finalist filmlere gösterim telifi ödenecek

Uluslararası Distopya Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması bölümünde, dünyanın farklı bölgelerinden başvuran distopya türündeki filmler yarışacak.

Direktörlüğünü Hatice Aşkın'ın yaptığı festivale başvuran filmler arasından finalist 8 kısa metraj film belirlenecek. Yarışma kapsamında birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek. Dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

Festivale başvurular "distopyaff.com" veya "filmfreeway" adresleri üzerinden yapılabilecek.