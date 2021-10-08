Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı

T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc2021) "İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" temasıyla AFAD Ankara yerleşkesinde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

ANKARA (Habermetre) - T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc2021) "İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" temasıyla Afad Ankara yerleşkesinde yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Afetlere dirençli toplum ve dirençli bir kent oluşturma çabalarında önemli girişimlere imza atan Anadolu Üniversitesi de düzenlenen organizasyonda paydaşlar arasında yer aldı. Kongrede gerçekleştirilen panel, sözlü poster bildirileri, sergi etkinlikleri; akademi, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Pek çok farklı oturum ve etkinliğin yapıldığı kongrenin sergi alanında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ders kitapları ve programa ilişkin bilgilendirici metin ve broşürler de katılımcıların dikkatine sunulurken yoğun ilgi gördü.

Kongre hakkında detaylı bilgi için https://www. idrcongress. org/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Emre Belözoğlu Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi'nde Anadolu Üniversitesi de yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 21:41:56. #1.11#