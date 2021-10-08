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"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Kültür Sanat

"Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı Festival, Adana mutfağını dünyayla buluşturacak 300 bin kişinin gelmesi beklenen festival alanı ilk günden doldu taştı Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - "Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı

Festival, Adana mutfağını dünyayla buluşturacak

300 bin kişinin gelmesi beklenen festival alanı ilk günden doldu taştı

ADANA - Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla gerçekleşecek olan '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta start aldı. Yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken saat 12.00 itibariyle de vatandaşlar festival alanına alındı.

Girişte Hayat Eve Sığar kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.

10 Ekim Pazar günü saat 24.00'a kadar sürecek festivalde Adana'nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak. Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.

'Coğrafya Lezzettir' teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirecek. Festivalde 'Yeni Gelecek' başlığı ile araştırmacı ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomideki yeni trendleri ve yol haritalarını paylaşacak.

Türkiye'nin ilk atıksız festivali

Festival aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atacak. Festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü ile bu yıl Adana Lezzet Festivali, Türkiye'nin ilk atıksız festivalini gerçekleştirecek.

Yaptığı metrelik 'Piton döner' ile ilgi çeken Mehmet İkram Taş, "Bugün festivalin ilk günü. Beklentimizin çok üstünde. Daha festival yeni başlamasına rağmen yoğunluk var. 3 gün sürecek festivale bütün herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise Adana Kebap'ın festivalde en çok ilgiyi gören yemek olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız. 12.00 itibariyle başladı ama katılım çok fazla. Biz 300 bin kişiyi bekliyoruz. Gerekli bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Figen Günsen isimli vatandaş ise festivalde bütün organizasyonların çok iyi yapıldığını söyleyerek, "Çok güzel, beğendim. Güzel düzenlenmiş ve temiz. Her yere çöp kovaları konulmuş. Sunulan yemeklerde çok iyi, hijyene önem veriliyor. Adana'nın bütün tatları burada. Çevre ilçelerdeki lezzetlerde burada var. Gayet güzel olmuş. İnsanlar şuanda lezzetlerle buluştu" şeklinde konuştu.

Festivalin resmi açılışının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri
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