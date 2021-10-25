Uluslararası Açık Erişim Haftası/ Kurumsal Akademik Arşiv (eResearch@ozyegin)

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Her yıl olduğu gibi, "Uluslararası Açık Erişim Haftası" bu yıl da 25-31 Ekim tarihleri arasında, "Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek" teması ile tüm dünyada kutlanıyor.

Bilimsel bilginin özgürlüğünü sağlayarak, geniş kitlelerce paylaşılmasını amaç edinen Açık Erişim, ücretsiz maliyet seçenekleri ile araştırmanın etkisini arttırır, araştırmacıların ve kurumların saygınlıklarının ve görünürlüklerinin artmasına katkıda bulunur.

Bilim insanlarının "kurumsal bilgiye" en kısa zaman aralığında bariyersiz olarak erişebilme istekleri, açık bilginin görünürlüğünü ve ücretsiz erişimini sağlayan açık erişim organizasyonlarını doğurmuştur.

Özyeğin Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi de (eResearch@ozyegin) açık erişim ilkeleri doğrultusunda oluşturularak, gün geçtikçe zenginleşen içeriğiyle tüm dünyadan kullanıcıların erişimine açıktır. ÖzÜ mensubu olan her araştırmacının bilimsel yayınlarının uluslararası standartlara göre derlendiği, korunduğu ve telif hakları gözetilerek erişime açıldığı kurumsal akademik arşivi Kütüphane tarafından yönetilmektedir. Daha detaylı bilgi için Institutional Repository Libguides'ını inceleyebilirsiniz.

Açık Erişim Haftası kapsamında Türkiye'de organize edilen etkinlikleri buradan takip edebilir, #ae2021 hashtagiyle Twitter üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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