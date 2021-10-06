- Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı başladı

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarı, 100'den fazla kitabevi ve yayımcının katılımı ile başladı. 11 Ekim'e kadar sürecek olan fuarın teması "Sağlık ve Hikmetin Anahtarı" olurken, Türkiye'den Hakikat Kitabevi de katılımcılar arasında yer alıyor.

Hakikat Kitabevi Temsilcisi Tuna Aytan yaptığı açıklamada, "Hakikat Kitabevi, 6 yeni Boşnakça kitapla bugün başlayan Uluslararası 32'inci Saraybosna Kitap Fuarına katıldı" ifadelerini kullanarak, Bosna Hersek'te kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ve fuara Boşnakça kitapla katılmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Hakikat Kitabevi'nin 33 dilde basım ve yayın yaptığını aktaran Altan, "Kitaplar genellikle ehli sünnet yolunun temsilcilerinin ellerinden, kaleminden çıkmakta, İslam dinini ve peygamberimizi anlatan kitaplardır" ifadelerini kullanarak, fuarda sergiledikleri Boşnakça kitapları hiçbir ücret karşılığı olmadan Bosna halkına hediye etmek için getirdiklerini belirtti. Fuarda ayrıca, İhlas Vakfı'nın kitapları da ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Aytan, www.hakikatkitabevi.net ve www.gofreebooks.com internet sitelerinden kitaplara ulaşılabileceğini ifade ederek, www.gofreebooks.com sitesinden ise dünyanın her yerinden okuyucuların kitapların PDF haline ücretsiz şekilde ulaşabileceğini ifade etti. Aytan, "150 den fazla ülkede Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını insanlar hiçbir ücret ödemeden alıp kullanabiliyorlar" dedi.

Fuara, Ehli Sünnet Yolu, Cevap Veremedi, İslam ve Kuran, Namaz Kitabı, İngiliz Casusun Hatıraları ve İslam Düşmanına Cevaplar isimli eserlerin yanı sıra Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitaplarla katıldıklarını aktaran Aytan, Hz. Muhammed'in hayatın anlatan kitabın ise Almanca, İngilizce, Arapça ve Boşnakça dillerinde ve ücretsiz olarak dağıtıldığını açıkladı.