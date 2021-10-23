Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı

AA - Haberler | Güncel

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali kapsamında İtalyan piyanist ve besteci Remo Anzovino ile akordeon sanatçısı Gianni Fassetta konser verdi.

ANKARA (AA) - Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali kapsamında İtalyan piyanist ve besteci Remo Anzovino ile akordeon sanatçısı Gianni Fassetta konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince organize edilen festival kapsamında CerModern'de düzenlenen Anzovino ile Fassetta konseri, çok sayıda konuk tarafından ilgiyle takip edildi.

Sanatçılar, konserin ardından uzun süre alkışlandı.

Sanatseverler, 24 Ekim'e kadar devam edecek festivalde bazı etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı
AA - Son Dakika Haberleri
'Bataklık Operasyonu' davasında ara karar

"Bataklık Operasyonu" davasında ara karar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title