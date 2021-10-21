Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nde İtalyan sanatçılar sahne aldı

ANKARA (AA) - Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali kapsamında İtalyan piyanist ve besteci Remo Anzovino ile akordeon sanatçısı Gianni Fassetta konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince organize edilen festival kapsamında CerModern'de düzenlenen Anzovino ile Fassetta konseri, çok sayıda konuk tarafından ilgiyle takip edildi.

Sanatçılar, konserin ardından uzun süre alkışlandı.

Sanatseverler, 24 Ekim'e kadar devam edecek festivalde bazı etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye "https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali" adresinden ulaşılabilir.