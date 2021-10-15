ULUSKON'dan Kıbrıs'a ziyaret

Ziyaret kapsamında Başkan Atasoy, beraberindeki heyet ile birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. İkili görüşmede pandemi sonrasında ortak alanlarda yapılabilecek yatırımlar ile ilgili yol haritası çizildi. Başkan Atasoy, daha sonra enerji, tarım, medikal, inşaat alanlarında önde gelen mühendisler ile bir araya geldi. Başkan Atasoy ayrıca, Enerji ve Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, 3'üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile toplantılar gerçekleştirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ULUSKON arasında daha önce yapılan iş birliği protokolünün üzerine ilişkileri daha da güçlendirmek için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kıbrıs'da önde gelen iş dünyası ile ortak projeler üzerine istişare yapıldı.