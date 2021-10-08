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ULUSKON'dan Azerbaycan'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ULUSKON'dan Azerbaycan'a ziyaret

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Azerbaycan Büyükelçisi Rashad Mammadov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Azerbaycan Büyükelçisi Rashad Mammadov'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında ikili olası ortak projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

"PROJELERE YENİLERİNİ EKLEYEBİLİRİZ"

Büyükelçi Mammadov "Büyükelçiliğimiz her zaman evinizdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişki her zaman iyi olmuştur ve birlikte çok büyük projeler yaptık. Sizin önderliğinizde Bakü'ye bir heyet ile gidip bu projelere yenilerini ekleyebiliriz" dedi. Başkan Atasoy da yeni atanan büyükelçiye görevinde başarılar dileyerek ULUSKON'u tanıttı. Başkan Atasoy, "Hem konfederasyon başkanı hem de iyi niyet elçisi olarak her türlü sorunda, anlaşmazlıkta yanınızda olacağız. İleri teknolojiye sahip şirketler ve her sektörden holding sahipleri ile en kısa zamanda ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı Başkan Atasoy'un Büyükelçi Mammadov'a plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.


- Ankara

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Haber: ULUSKON'dan Azerbaycan'a ziyaret - Haberler
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