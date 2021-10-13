Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatının Kazananları Belli Oldu - Haberler
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Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatının Kazananları Belli Oldu

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Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatının Kazananları Belli Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinde düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatının kazananları belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu işbirliğinde düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatının kazananları belli oldu.

İki gün süren Siber Kalkan 2021 Tatbikatı sona erdi. Kapanış programında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, tatbikatın kurumlar açısından önemine dikkat çekti.

Tatbikatın en yaygın gözlemlenen ve gerçekçi tehditleri içeren farklı senaryolardan oluşmasının önemli olduğunu hatırlatan Karagözoğlu, katılımcı ekipler arasındaki iletişimin artırılmasının gerekliliğini işaret etti. Karagözoğlu, "Katılımcılar; web ve ağ güvenliği, kötü amaçlı yazılım analizi, işletim sistemi ve yönetimi, güvenli yazılım geliştirme, SCADA protokolleri konularında en yaygın gözlemlenen ve gerçekçi siber güvenlik tehditlerini içeren farklı senaryolarla karşılaşmışlardır" bilgisini paylaştı.

Tatbikatın başarılı bir şekilde noktalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagözoğlu, "Unutmamak gerekir ki bu ve buna benzer organizasyonların çıktıları siber olaylara müdahale yeteneklerinin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesidir. Hedefimiz tüm SOME'lerimizi belirli bir olgunluk seviyesine ulaştırmak ve ortak bir standart sağlamaktır. Bu kapsamda USOM ile SOME'lerimiz arasındaki işbirliği artarak devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından kazanan katılımcılara plaketleri BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kurum Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükali ve Haber leşme Genel Müdürü Gökhan Evren tarafından verildi. Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatında; Gençlik ve Spor Bakanlığı birinci, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci, Sağlık Bakanlığı ekibi ise üçüncü oldu.

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