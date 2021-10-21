Ülke Genelinde Okul Servis Araçları Denetimi Gerçekleştirildi

Çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla ülke genelinde 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde Okul Servis Araçları ve Sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

• 17 bin 1 okul servis aracı denetlendi.

• 163 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı, 9 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 56 aracın taşıma kapasitesi üzerinde öğrenci taşıdığı tespit edildi.

• 71 araç trafikten men edildi.

Toplam 919 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak Eğitim-Öğretim dönemi süresince, trafik güvenliğine yönelik bu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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