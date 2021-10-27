Ülke Genelinde Işık Donanımları Kullanımı Denetimi Gerçekleştirildi

Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 21- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında ülke genelinde "Işık Donanımları ve Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

• 144 bin 285 araç/sürücü denetlendi.

• 952 aracın ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, bin 926 sürücünün araçlarında aykırı ışık donanımı bulundurduğu, 2 bin 15 sürücünün ise ışık donanımını uygunsuz kullandığı, 130 araçta arka reflektör yansıtıcı olmadığı ve standartlara uygun bulunmadığı tespit edildi.

• Bin 333 araç trafikten men edilerek 519 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Toplam 14 bin 217 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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