Ülke Genelinde Eş Zamanlı İhbarlı Kırmızı Işık, Cep Telefonu Kullanımı, Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi

Sürücülerin; seyir halinde cep telefonu kullanmaya devam ettikleri, trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanmaları nedeniyle tehlike ve uyarı işaretlerine çoğu zaman duyarsız kaldıkları, kavşaklarda başta kırmızı ışık ihlali olmak üzere şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları nedeniyle çok sayıda kazaya karıştıkları, meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu emniyet kemeri kullanmamaya bağlı olarak sürücü ile yolcuların araç içinde savrulması, çarpmanın şiddetine bağlı olarak araç dışına fırlaması veya devrilen aracın altında kalması neticesi meydana geldiği gözlemlenmektedir.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde sivil ihbar ekip/yaya personeli ve resmi ekiplerimizin katılımıyla kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak ihbarlı özel denetim gerçekleştirildi.

• 3. 029 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 1. 627 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3. 310 sürücü/yolcuya emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan işlem yapıldı.

Sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları, yine sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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