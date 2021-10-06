Ülke Genelinde Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ülke Genelinde Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Ülke Genelinde Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi

"Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla;

"Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla; 29-30 Eylül tarihleri arasında ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

• 17. 987 sürücü/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 63 araçta ise çocuk bağlama sistemlerinin bulunmadığı/kullanılmadığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için emniyet kemeri ile çocuk bağlama sistemlerini kullanmaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Alişan Gülşen Seda Sayan
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ülke Genelinde Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:25:07. #1.17#