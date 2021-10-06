Ülke Genelinde Emniyet Kemeri ve Çocuk Bağlama Sistemleri Denetimi Gerçekleştirildi

"Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla; 29-30 Eylül tarihleri arasında ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

• 17. 987 sürücü/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 63 araçta ise çocuk bağlama sistemlerinin bulunmadığı/kullanılmadığı tespit edilerek işlem yapıldı.

Sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için emniyet kemeri ile çocuk bağlama sistemlerini kullanmaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri