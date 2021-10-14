Ülke Genelinde Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi

Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 08-09 Ekim 2021 tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerde 35. 364 araç/sürücü kontrol edildi.

• 1. 336 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

• 749 sürücünün belgesinin bulunmadığı ve bu sürücülerden 61'inin aynı zamanda alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek işlem yapıldı.

• 7 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı.

Sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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