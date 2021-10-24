ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: TCDD, ÇEVRECİ PROJELERLE TEMİZ ENERJİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK

Hem 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası'ndan çıkan sonuçlar hem de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması çevreci projelerin önemine bir kez daha dikkati çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor. TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), çevreci yatırımlara ağırlık verdiğine dikkati çekti. Elektrikli işletmeciliğin, dizel işletmeciliğe kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağladığını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Daha az enerji ile daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salınımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, 2021 yılı itibariyle TCDD bünyesinde mevcut bulunan ve halihazırda işletmecilik yapılan toplam 4 bin 540 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel hat elektrikli hale getirildi. Bu da 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat uzunluğuna sahip TCDD şebekesinin yüzde 40'ına tekabül ediyor. Bunun yanı sıra, tamamı elektrikli olan bin 213 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hatlarının da eklendi. Günümüz itibari ile toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani, yüzde 45'i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sinin elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor. "

TCDD'NİN TÜKETTİĞİ ENERJİNİN % 50'DEN FAZLASI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK

Gerek hat uzunluklarının gerekse elektrikli hatların artmasıyla birlikte TCDD'nin elektrik tüketiminin de ilerleyen yıllarda artış göstermeye devam edeceğini kaydeden Karaismailoğlu, yenilenebilir enerjiye vurgu yaptı. Yoğun tüketim gözlenen sabit bina ve tesislerin de belirleneceğini ifade eden Karaismailoğlu, kendi enerjilerini güneş enerjisi sistemleri ile karşılayabilecek olanların tespiti ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğü belirtti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu; "Fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan rantabl noktalar için ivedilikle yapım çalışmalarına başlanması ve 2025 yılına kadar, TCDD'nin tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını, güneş ve rüzgar başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması hedefleniyor. TCDD, uygulama aşamasına geldiği bu çalışmalara yerel yönetimleri de dahil ederek onlarla iş birliği tesis etmekte ve bu sayede demiryolunun geçtiği her yere 'yeşil yol'u götürerek yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaştırmada, kullanımında lokomotif görevi üstlenecek. Böylece TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİ İLE 850 BİN 528 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

TCDD'nin, "Sıfır Atık Projesi" için de düğmeye bastığını anlatan Karaismailoğlu, "TCDD "Sıfır Atık" Projesi ile 27 ayda kurum geneli 227 işyerinde 850 bin 528 kilogram atık topladı. Toplanan atıklarla 2 milyon 374 bin 577, 6 kwh enerji tasarrufu, 7 bin 803 m3 su tasarrufu sağlanırken, 66 bin 296 kilogram sera gazı salınımı da önlendi" ifadelerini kullandı.

DEMİRYOLUNDAN KAYNAKLI EMİSYONLARI % 75 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakanlık olarak çevre projelerine önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçladıklarını kaydetti. "Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde, verimlilik esasında tüm modları birbirleriyle entegre hale getiriyoruz. Çok modlu ve dengeli bir ulaşım altyapısı için demiryollarında yatırım seferberliği başlattık. Kent içi raylı sistem hatlarına ilave olarak, yeni yüksek hızlı tren hatları inşa ediyor ve mevcut hatlarımızın yenileme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Böylece hem verimliliği arttırıyoruz hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 2035 yılında demiryolundan kaynaklı emisyonları 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyoruz. "

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