ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: SAMSUN'DA ULAŞIM VE İLETİŞİME 10 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

SAMSUN (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun'da ulaşım ve iletişimde 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp, 310 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu 2023 yılı gelmeden tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Halk için hakkın yolunda yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun'da bir dizi temaslarda bulundu. Program kapsamında ilk olarak Havza-Vezirköprü karayolu şantiyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, burada incelemelerde bulundu. Açıklama yapan Karaismailoğlu, "Türkiye; her anlamda geleceği parlak, büyümek için çok çalışan bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ulaştırma gerekse haber leşme alanında hem milletimizin daha iyi yarınları için hem de küresel bir lojistik süper güç olabilmek için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hükümetlerimiz dönemimde Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Muğla'ya ülkemizin her bir kent ve köşesini ayırt etmeden yatırımla, refahla buluşturuyoruz" diye konuştu.

"BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZDA TÜRKİYE'NİN SÜPER GÜÇ OLMASI VAR"

2003-2021 yılları arasında ulaşım ve haber leşme hizmetleri için 1 trilyon 119 milyar lirayı aşkın yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza çıkanlara aldırmadan Aşık Veysel'in de dediği gibi; yürüyoruz gündüz gece. Bu kutlu yürüyüşümüz tam 19 yıldır devam ediyor. Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var, bizim siyaset anlayışımızda millet ne istediyse onu yapmak var, bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var. AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin 100 kilometre olan yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye ulaştırdık. Türkiye'ye hizmet etmekten hiçbir zaman yorulmayacak, şikayet etmeyecek ve yakaladığımız başarılarla yetinmeyeceğiz. Mevcut yol uzunluğumuzu kısa sürede 29 bin 500 kilometreye çıkaracağız. Sadece bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yetinmeyeceğiz 3 bin 840 kilometreye çıkaracağız. "

TÜNEL UZUNLUĞUNU 720 KİLOMETREYE ÇIKARDIK

Tünel uzunluğunu da 720 kilometreye çıkaracaklarının altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, karayollarını fiber optik altyapı ile döşeyeceklerini söyledi. "Havayolunu halkın yolu yapıp, 26 noktadan yapılan iç hat uçuşlarını 56 noktaya ulaştırdık" diyen Karaismailoğlu, 50 ülke ve 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarını, 127 ülke ve 329 noktaya ulaştırdıklarını kaydetti. Yaşanan pandemi sürecine rağmen, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttırdıklarına vurgu yapan Karaismailoğlu, Samsun-Sivas (Kalın) Hattının rehabilitasyonu ve sinyalizasyon yapımını tamamlayıp, hattı 4 Mayıs 2020'de hizmete açtıklarını anımsattı.

SAMSUN'DA KARAYOLU YATIRIMLARINI 9 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNE ÇIKARDIK

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin ulaşım iletişim ve haber leşme yatırımlarından Samsun'un da hak ettiği yatırımları aldığına dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samsun'un ulaşım ve iletişim harcamaları için, 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Samsun'daki bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp, 310 kilometreye çıkardık. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. Hükümetlerimiz döneminde, Samsun il genelinde; 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 2'si çift tüp tünel olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 adet tünel yaptık. Bunun yanında, toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 adet köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında ilimizdeki karayolları için sadece 701 milyon liralık harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artarak, 9 milyar liranın üzerine çıkardık. Samsun'daki 10 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam bedeli 9 milyar liranın üzerindedir. "

Türkiye'nin her köşesinde yapılan ulaşım ve altyapı yatırımlarının ayrı bir heyecan verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir. Bizler de bu yolları ülkemizin en ücra köşesine kadar götürüyoruz" dedi.

HAVZA VE VEZİRKÖPRÜ YOLUNU 2023 YILI GELMEDEN TAMAMLAYI PLANLIYORUZ

Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan karayolu hakkında da bilgiler veren Karaismailoğlu, "Toplam 14. 8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda; 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, 2 adet hemzemin kavşak ve 1 adet de farklı seviyeli kavşak yer alacak. Havza-Vezirköprü Yolumuz, Batı Karadeniz'i, Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan 'Şahinkaya Kanyonu' da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şeklide kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır" diye konuştu.

Mevcut güzergahın dışından giden kesimlerde kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 260 milyon lira proje bedelli yol inşaatını, 2023 yılı gelmeden tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Karaismailoğlu, halk için hakkın yolunda yaptıkları işlerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BAZILARININ HAYAL BİLE EDEMEDİĞİ ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, son 19 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bazılarının hayal bile edemediği çok büyük işler başardıklarına vurgu yaptı. Devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, ekip olarak hiç yorulmadan canla başla çalışacaklarını kaydetti.

"Bütün dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projelerini ülkemize kazandırdık" diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük transit merkezi oldu. Ekonomik değeri sıfır olan 170 bin metrekarelik bir alanı 10 milyar avro, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu ülkenin ekonomisine kazandırmış bir hükümet var. Yapım sırasında bir kuruş harcamadan yapılmış bir yatırımın 25 yıllık bir işletme süresince 22 milyar avroluk kira geliri var. Böyle dünyanın en önemli, en karlı ve en fizibil yatırımlarını yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sakın karşı taraftan, oturdukları yerden keyif yapmak için ortaya attıkları yalan yanlış rakamlara itibar etmeyin. Çünkü bu projelerin hepsi bu ülkenin kıymeti ve değeridir artık. Bu projelerde işletme süreleri vardır. Süreleri bittikten sonra yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edeceklerdir. Yine Kuzey Marmara Yolu 8 milyar dolarlık projedir. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi ve bu kadar kısa sürede yapıp ülke ekonomisine kazandırıyorsun ve ülkenin değerini artırıyorsun. Aynı şekilde üzerinde Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu. Bu yol sayesinde İstanbul-İzmir seyahat süresi 3, 5 saatlere düştüğü gibi yol da 100 kilometre kısaltılmıştır. "

BAFRA OTOGAR FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK AÇILDI

Buradaki ziyaretinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşak açılışına katıldı. Aynı kararlılıkla mevcut çalışmaları sürdürürken, şehrin gelişimi için yeni yatırımları da planlamaya devam ettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Kızılırmak Havzası'nın bereketli topraklarında yer alan Bafra, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile Samsun'un göz bebeğidir. İlçede her geçen gün artan organize sanayi yatırımları ilçenin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Öte yandan gelişen sanayi ile birlikte artan araç ve yaya trafiği, Samsun-Sinop transit trafiğini daraltıyor; yoğunluk, Bafra içerisindeki trafiğinde de bunaltıyordu. Bugün açılışını yaptığımız Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı hem Samsun-Sinop transit geçişini rahatlatacak ve hem de Bafra şehir içi trafiğine nefes aldıracak. Kavşağımız, 1 kilometre anayol ve 258 metre altgeçitten oluşuyor. 2x2 şeritli bölünmüş yolumuz bitümlü sıcak kaplama standardındadır" diye konuştu.

18 BİN ARACIN OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK AZALACAK

Bu kavşak sayesinde, Samsun-Sinop hattında günlük ortalama 18 bini aşkın aracın oluşturduğu yoğunluğun azalacağını belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, hemzemin kavşakta yaşanan trafik kazalarının da önüne geçileceğini söyledi. Karaismailoğlu, "Proje ile bir yılda, zamandan 6, 5 milyon lira, akaryakıttan 300 bin lira olmak üzere, toplamdaki tasarrufumuz 6, 8 milyon lira olacak. Küresel ısınma ve iklim krizinin sonuçları malumunuz. Projemizle 104 ton karbon salımından da kurtulmuş oluyoruz. Ülke genelinde tamamladığımız, yol, köprü, tünel, viyadüklerin açılışları bize ayrı bir heyecan vermektedir. Yollarımız, akarsular gibidir. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını canlandırırlar. Bu canlılık vatandaşlarımıza iş olarak, AŞ olarak, güvenli ve aydınlık bir gelecek olarak döner. Biz sizlere, halkımıza yaptığımız hizmeti, Hak'ka hizmet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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