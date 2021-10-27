Ulaşım Ana Planı çalışmaları başlıyor

KIRKLARELİ (Habermetre) - Kırklareli Belediyesi'nin üç aşamadan oluşan ve 2035 yılı hedefli Ulaşım Ana Planı'nın basın toplantısı, 21 Ekim Perşembe günü Belediye Başkan Yardımcımız Burcu Bölükbaşı tarafından gerçekleştirildi.

Basın toplantısına; Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, Ulaşım Ana Planı'nın uygulayıcı firması olan PALYE'nin Genel Müdürür Bekir Ilıcalı, belediye ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleri de katılım gösterdi.

Başkan Yardımcımız Burcu Bölükbaşı, projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verirken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Hedeflerinin sorunsuz bir trafik işleyişi, konforlu bir şehir ve karbon salınımını azaltmak olduğunu söyleyen Bölükbaşı, Nisan ayında ihalesi yapılan, ancak pandemi nedeniyle ara verilen proje çalışmalarının yeniden başladığını belirtti.

Toplantıda, Ali Fuat Şeker ve Bekir Ilıcalı da, projenin kapsamı ve uygulanış aşamaları hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

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