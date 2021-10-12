Ulaşılan Kişi Sayısı 90 Bini Aştı Hedef: 350 Bin Kişi!

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği bir toplantı düzenledi.

Vali Ünlü başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda 11 Ekim Pazartesi günü saat 14. 00'de düzenlenen toplantıya; Giresun Belediye Başkanlığı, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve diğer Kurum temsilcileri katıldı.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi. Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendiriliyor.

Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor. 14 Bakanlık ve STK'lar ile imzalanan "Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği" protokolleri gereğince Ülkemizde 5 - 64 yaş aralığında olan 51 milyon kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Giresun ilinde ise eğitim verilmesi gereken kişi sayısı 350 bin 363 olarak belirlendi. 11 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Giresun ili için belirlenen 350 bin 363 kişiden 90 bin 916 kişiye eğitim verildi.

VALİ ENVER ÜNLÜ BİZZAT KATILACAK

Bu kapsamda yapılan protokoller gereğince belirlenen hedef kitlenin tamamına biran önce ulaşılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi için; Giresun'da bulunan tüm kurum ve kuruluşların çalışanlarına, Giresun Üniversitesi öğrencilerine, idari ve akademik personeline, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki öğrencilere ve öğretmenlere, Vali Enver Ünlü'nün de bizzat katılımıyla 13 Ekim Çarşamba günü saat 09: 00'da yüz yüze veya www. hazirol. gov. tr web adresi üzerinden "Afet Farkındalık Eğitimi" yapılmasına karar verildi. İlçelerde ise aynı şekilde, eş zamanlı olarak koordinasyonun kaymakamlıklar tarafından sağlanacağı eğitimlerin yapılacak.

VALİ ÜNLÜ "İLK 10'DA OLMAMIZ LAZIM"

Vali Ünlü, toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan protokollerin hızla hayata geçirilmesini istedi.

Ünlü "İlimizde, hedef kitle içerisinde 350 bin nüfusumuz var. Bu kitle 5 ile 64 yaş arası vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Yani; Anaokulundan başlayıp 65 yaşına kadar olan vatandaşlarımızı, ebeveynlerimizi eğitime tabi tutacağız. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu zaten söylememe gerek yok, herkesin malumudur. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Bakanlıklarımızın merkez ve taşra teşkilatının kapasitesi değerlendirilerek, söz konusu faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine İlişkin usul ve esasların yenilenmesi amacıyla 15 Şubat 2021 tarihinde öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol var biliyorsunuz. Sayın Bakanlarımız bizzat imzaladığı, 14 Bakanlığımız ve STK'lar ile Afet Farkındalık İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu anlamda, bugün tekrar bir hatırlatma toplantısı yaparak, yılsonuna da kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, yaptığımız çalışmalarımızı değerlendirecek ve eğitim hedefimizdeki kitleye biran önce ulaşmak için yapılması gereken çalışmaları ele alacağız. Bu anlamda tüm paylaşımlarımızdan destek bekliyoruz. Biraz daha fazla gayret ederek bu konuda yaz sonu gelmeden 350 Bin hedefine inşallah ulaşacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar, Cuma günü itibarıyla 90 bini geçtik ama bu yeterli bir rakam değil. Kovid-19 ile mücadelede İller arasında bulunduğumuz duruma bakarsak 11. sırada mavi kategorideyiz. Burada da ilk 10'da olmamız lazım. Bir an önce bir seferberlik ilan edip; eğitim kurumlarımız, üniversitemiz, teşkilatlarımız, sahada fazla olan kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımız, sendikalarımız, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımızdan bu çalışmalara destek vermesi istirham ediyoruz" çağrısında bulundu.

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