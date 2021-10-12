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Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı Antalya'da gecekonduda tek başına yaşayan arkadaşına cep telefonundan ulaşamayan kadın, adrese gittiğinde arkadaşının kapı girişinde cansız bedeni ile karşılaştı.

ANTALYA (İHA) - Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da gecekonduda tek başına yaşayan arkadaşına cep telefonundan ulaşamayan kadın, adrese gittiğinde arkadaşının kapı girişinde cansız bedeni ile karşılaştı. Olay karşısında büyük üzüntü yaşayan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Kepez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6328 sokak üzerinde bulunan gecekonduda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; ikamette tek başına yaşayan Cihan Durbayık (63)'a cep telefonundan ulaşamayan Dilek B., adrese geldiğinde şahsı kapı girişinde hareketsiz bir şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşının öldüğünü öğrenen kadın ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Şahsın ise kapısına bırakılan yemekleri ve ekmeği almadığı görüldü. Kalp rahatsızlıkları olduğu öğrenilen adam polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı

Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı

Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı

Ulaşamadığı arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
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