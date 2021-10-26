Ulaş'ta öğrencilere "akademik danışmanlık" semineri verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere "akademik danışmanlık" semineri verildi.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Sosyal, Bilimsel ve Teknoloji İş Birliği Protokolü" kapsamında Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Lise konferans salonunda düzenlenen seminerde Prof. Dr. Muhammad Asım, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Kaya, Araştırma Görevlisi Yeter Çilesiz ve Basın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürü Çetin Özdemir, öğrencilere hedeflerini sordu, hedefleri doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Seminerde, öğrencilerin meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiği de anlatıldı. Seminerde, Sivas ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi slayt eşliğinde tanıtıldı.

Seminere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de emeği geçenlere teşekkür etti.