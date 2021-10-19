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Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, Kaymakam Alparslan Sözen'i ziyaret etti.

Sözen, ziyarette, muhtarlığın toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla devlet arasında bilgi akışı sağladığını belirten Sözen, "Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı muhtarlarımızdır." diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Sözen de Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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