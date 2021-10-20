Ulaş'ta "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıtıldı - Haberler
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Ulaş'ta "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıtıldı

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıttı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, "Köprü Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıttı.

Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen "Köprü Projesi" kapsamında 7, 8 ve 12. sınıflar için hazırlanan eğitim materyalleri Sözen tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilerin bu imkanı iyi değerlendirmelerini ve dağıtılan materyalleri okumalarını isteyen Sözen, eğitimde başarılı olmaları için öğrencilere her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de katıldı.

Ulaş'ta Köprü Projesi kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıtıldı

Ulaş'ta Köprü Projesi kapsamında öğrencilere eğitim materyalleri dağıtıldı

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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