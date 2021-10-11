Ulaş Kaymakamı Sözen öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş Kaymakamı Sözen öğrencilerle bir araya geldi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş Kaymakamı Sözen öğrencilerle bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, öğrencilerle buluştu.

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, öğrencilerle buluştu.

Ulaş İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet eden Sözen, eğitimin önemini anlattı.

Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede öğrencilerden hijyene ve tedbirlere uymalarını istedi.

Ulaş'ta eğitimde başarının artırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyen Sözen, "Öğretmenlerimizden ricamız öğrencileri motive edecek her çalışmanın içinde yer almalıdırlar. Çünkü onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Sözen'e ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül eşlik etti.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Amelia Hamlin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaş Kaymakamı Sözen öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:30:42. #1.12#