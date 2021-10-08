Ula'da Çalışmaların Yüzde 89'u Tamamlandı - Haberler
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Ula'da Çalışmaların Yüzde 89'u Tamamlandı

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Ula'da Çalışmaların Yüzde 89'u Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından Muğla'nın Ula ilçesinde yapımına devam edilen altyapı, yol ve kaldırım işlerinin yüzde 89'u tamamlandı.

ULA, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından Muğla'nın Ula ilçesinde yapımına devam edilen altyapı, yol ve kaldırım işlerinin yüzde 89'u tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilçede incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde devam edilen alt yapı çalışmalarının sonuna yaklaşıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ADM Elektrik, Akmercan Doğalgaz ve Türk Telekom'un birlikte başlattığı çalışmalarda altyapı, yol ve kaldırım işlerinin yüzde 89'u tamamlandı.

İlçede yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik içme suyu imalatının 7 bin 600'ü, 8 bin 200 metrelik yağmur suyu hattının 8 bin metrelik bölümü tamamlandı. Ayrıca kanalizasyon parsel bağlantıları da eş zamanlı olarak devam ediyor. İlçede yol ve kaldırım imalatlarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi ve Meslek Yüksekokulu yolu tamamlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde ise Atatürk İlkokuluna kadar olan kısım tamamlandı. Bölgede engelli geçişleri ile otopark girişlerinin yapımı devam ediyor.

Altyapı, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yüzde 89'unun tamamlandığı Ula'da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, incelemelerde bulundu.

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