Ukrayna, Rusya'nın doğal gazı "silah olarak" kullanmasına karşı Almanya'dan net duruş bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kuzey Akım 2 ile doğal gazı "silah olarak" kullandığını, Almanya'dan bu konuda net duruş beklediklerini bildirdi.

Kuleba, Ukrayna'da resmi temaslarda bulunan Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku ile Kiev'de ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun seçim zaferinin sadece Ukrayna değil Avrupa bölgesi için de önemli olduğunu ifade eden Kuleba, Sandu'nun Kırım Platformu'na katıldığını ve Ukrayna'nın da Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her daim desteklediğini kaydetti.

İki ülke arasındaki enerji güvenliği konusunu görüştüklerini ifade eden Kuleba, "Moldova'ya daha önce gaz tedariki sağladık ve bu alanda iş birliğine devam edeceğiz." diye konuştu.

Kuleba, zor zamanlarda iki ülkenin beraberliği konusunda şüphe olmadığını aktararak, birlikte oldukları sürece Rusya'nın baskılarının üstesinden gelebileceklerini anlattı.

Soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Kuzey Akım 2 gaz boru hattı onay alır almaz ülkesinin Avrupa'ya gaz tedarikini artırabileceği açıklamalarını değerlendiren Kuleba, bunun bir şantaj olduğunu ve Rusya'nın doğal gazı "silah olarak" kullandığını öne sürdü.

Kuleba, Almanya ve ABD'nin, Kuzey Akım 2 gaz boru hattına ilişkin, Rusya'nın bunu silah olarak kullanması durumunda Almanya'nın cevaben önlemler alacağı şeklinde ortak açıklamaları olduğunu hatırlatarak, "Şu an bu durum yaşanıyor ve Almanya'dan bu konuda net duruş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna gaz krizi yaşayan Moldova'ya yardım edecek

Popesku da devlet başkanları ve başbakanlar seviyesinde yüksek iş birliği olduğuna dikkat çekti.

İki ülkenin ortak amacı olan AB üyeliği konusunda iş birliğini görüştüklerini belirten Popesku, bunun yanı sıra bölgesel kriz konularını da ele aldıklarını aktardı.

Popesku, iki ülkenin de birbirinin egemenliğini her zaman desteklediklerini vurgulayarak, Transdinyeper krizinin barışçıl çözümündeki rolü için aracılardan biri olan Ukrayna'ya teşekkür etti.

Enerji konusunu da görüştüklerini ve ülkesinin gaz tedarik krizinin ortasında olduğunu bildiren Popesku, "Ukrayna bu zor günlerinde Moldova'ya gaz tedariki konusunda tüm seviyelerde destek sinyali verdi." diye konuştu.

Popesku, ayrıca iki ülke arasında karşılıklı kimlik kartıyla ziyaret konusunda anlaştıklarını duyurdu.