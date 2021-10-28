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Ukrayna günlük 26 bin 71 yeni korona virüs vakasıyla rekor kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna günlük 26 bin 71 yeni korona virüs vakasıyla rekor kırdı

Ukrayna'da son 24 saatte açıklanan 26 bin 71 yeni korona virüs vaka sayısıyla rekor kırıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte açıklanan 26 bin 71 yeni korona virüs vaka sayısıyla rekor kırıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte açıklanan korona virüs vaka sayısıyla, 22 Ekim'de kaydedilen 23 bin 785 olan günlük vaka sayısı rekoru tarihe karıştı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, son 24 saate 26 bin 71 yeni korona virüs vakası kaydedilirken, 576 kişinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Korona virüs salgınının başlangıcından bugüne kadar toplam vaka sayısı 2 milyon 85 bine ulaşırken, 66 bin 204 kişinin de korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

(İHA)

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