Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Macron ve Merkel ile çevrim içi görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çevrim içi olarak görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Zelenskiy, mevkidaşlarına Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri sarsılmaz destekten ötürü teşekkür etti.

Tarafların Donbas krizinin barışçıl çözüm adımlarını ve bir sonraki Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldıkları görüşmede, Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede taraflar 2019'da Paris'teki zirvede alınan kararlara uymanın önemini vurgularken Merkel ve Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerinde bu konuları gündeme getireceklerini söyledi.