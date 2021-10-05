Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüştü.

Marinskiy Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeden sonra Zelenskiy ve Herzog basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, İsrail'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu desteğin sürmesini beklediklerini aktaran Zelenskiy, "Özellikle BM kapsamında, Ukrayna sene sonuna kadar Genel Kurul'da değerlendirilmesi için işgal altındaki Kırım'daki insan hakları ve yarımadanın askerileştirilmesine ilişkin güncellenmiş kararlar sunacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Herzog'un Cumhurbaşkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Ukrayna'ya yapmasının iki ülke ilişkilerinin geldiği yüksek seviyenin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Görüşmelerinde Orta Doğu, Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'daki güvenlik durumlarını da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ayrıca yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını hatırlattı. Herzog da Ukrayna'ya antisemitizm ile mücadelesi ve 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen Ukraynalı Yahudilerin anısını korumasından ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ederek Ukraynalı mevkidaşını İsrail'de ağırlamaktan memnun olacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kiev'de görüştü - Haberler
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