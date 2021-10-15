Ukrayna'dan Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki nüfus sayımını kınama çağrısı - Haberler
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Ukrayna'dan Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki nüfus sayımını kınama çağrısı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'dan Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki nüfus sayımını kınama çağrısı

Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirdiği nüfus sayımını kınamaya davet etti.

Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirdiği nüfus sayımını kınamaya davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hareketin yasa dışı ilhak çabasını meşrulaştırma girişiminin devamı olduğu belirtildi.

Kırım'daki nüfus sayımının kınandığı açıklamada, Kırım'daki durumun değerlendirilmesinin ancak uluslararası organizasyonlarca gerçekleşirse tarafsız olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uluslararası toplumu nüfus sayımını kınamaya ve sonuçlarını tanımamaya çağırdığı kaydedildi.

Rusya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bugün başlayan nüfus sayımı, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ukrayna'dan Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki nüfus sayımını kınama çağrısı - Haberler
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