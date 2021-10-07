Ukrayna'da yakalanan FETÖ'nün sözde Irak sorumlusu olan iki sanığa 15'er yıl hapis istemi - Haberler
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Ukrayna'da yakalanan FETÖ'nün sözde Irak sorumlusu olan iki sanığa 15'er yıl hapis istemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna'da yakalanan FETÖ'nün sözde Irak sorumlusu olan iki sanığa 15'er yıl hapis istemi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün Irak'taki öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün Irak'taki öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanığın da "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre ve avukatları Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Sanıklar Samet Güre ve Salih Fidan tahliye talebinde bulundu. Sanıklardan Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu belirterek, "Kaldı ki bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Samimiyetle ifade etmiştir. Tanık olarak da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur." dedi. Müvekkili Fidan hakkında FETÖ yargılanma kriterlerinin mevcut olmadığını savunan avukat, tahliye ve adli kontrolle tahliye talebinde bulundu.

SAVCI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAMALARINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların teşhiste bulundukları tüm şüpheliler hakkında daha önceden soruşturma yürütülmesi nedeniyle beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kalmadığına dikkati çekerek bu hükümlerden yararlandırılmamasını talep etti. Mütalaada,  her iki sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve  6 Ocak 2021'de getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.


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