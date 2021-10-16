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Ukrayna'da silah sanayisi sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ukrayna'da silah sanayisi sergisi açıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ağır sanayi silahlarına yönelik askeri sergi açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ağır sanayi silahlarına yönelik askeri sergi açıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Mihailovskiy Meydanı'nda açılan sergi, Ukrayna halkı tarafından büyük ilgi gördü. Askeri sergide, ağır sanayi silahları, insansız hava araçları, askeri araçlar gibi birçok teknik ekipman sergilendi.

Ordunun Dijital Geleceği adlı askeri sergide, Ukrayna Ordusu'nun sahip olduğu son teknoloji ürünlerinin bir kısmı sergilendi. 17 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekleyen askeri sergide sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı teknik ekipmanlar değil, Jandarma ve Sınır Servisi Güvenliği'nin kullandığı teknolojik imkanlar da gösterime sunuluyor.

"Bu daha başlangıç"

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, sergiye yönelik yaptığı açıklamasında, "Bu ordunun dijital geleceğinin sadece başlangıcı. İnsanlara hangi teknik ekipmanlara sahip olduğumuzu göstermek ve silahlı kuvvetlerimize yönelik gösterdiğimiz özenin görülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece yardım beklemiyoruz kendimiz de çalışıyoruz"

Taran, askeri ekipmanlar konusundaki ihtiyaçlarını sadece müttefiklerinden gelen yardımlarla karşılamadıklarının da üzerinde durarak "Bu tarz teknik ekipmanlar, düşmanın saldırganlığını engelleme konusunda da oldukça etkili. Ayrıca müttefiklerimize ise sadece kendilerinden yardım beklemediğimizi, Ukrayna olarak askeri ekipmanlara sahip olma konusunda gayretle çalıştığımıza da ikna edecek" ifadelerini kullandı. - KİEV

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