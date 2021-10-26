Ukrayna'da Kovid-19 salgınında "günlük en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşti - Haberler
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Ukrayna'da Kovid-19 salgınında "günlük en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşti

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 129 bin 63 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 19 bin 120 günlük vakanın tespit edildiği ve 734 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

En yüksek vaka sayısı 22 bin 415 ile 21 Ekim'de yaşanmıştı.

Aşılanan sayısı 9 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 254 bin 920 bin kişiye aşı yapıldı.

Toplam aşılanan sayısı 9 milyon 151 bin 478'e ulaştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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