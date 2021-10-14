Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri en yüksek seviyeye ulaştı - Haberler
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Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri en yüksek seviyeye ulaştı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri en yüksek seviyeye ulaştı

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 18 bin 881 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 18 bin 881 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 117 bin 246 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 18 bin 881 günlük vaka tespit edilen ülkede, 412 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bin 275 olurken salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 59 bin 935 olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kayda geçmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 164 bin 387 kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılananların sayısı 7 milyon 774 bin 486 oldu.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ukrayna'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri en yüksek seviyeye ulaştı - Haberler
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