UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi - Haberler
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UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Genel

- UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi.

İSTANBUL (İHA) - - UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
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