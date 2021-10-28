UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi
İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Genel
- UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi.
İSTANBUL (İHA) - - UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi talebi oy çokluğu ile 10'uncu kez reddedildi
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