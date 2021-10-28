İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedilmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığını ifade ederek, "İmamoğlu'nun, göreve geldikten bu yana İETT ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapmışken taksilere yüzde 36 zam yapmış olması şoförlere ve sektörümüze verdiği önemi de ortaya koyuyor." dedi.

İBB'nin "5 bin Yeni Taksi Projesi"ni protesto etmek amacıyla Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi önünde toplanan ve alana kurulan ses sisteminden toplantıyı takip eden taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında teklifin reddedilmesini olumlu karşıladı.

Aksu, toplantının ardından, İBB'nin uzun bir süredir taksicilerin sorunlarına odaklanmak ve birlikte yapıcı şekilde sorunların üstüne gitmek yerine, kamu kaynağı ile taksicileri yok sayan ve alternatif olmasını hedeflediği bir sistemi dayatmaya çalıştığını söyledi.

İBB'nin yeni bir taksi sisteminde şoförlere net 6 bin 622 TL ödeme yapılacağını açıkladığını ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"İmamoğlu'nun yönetimindeki İETT otobüslerinde halihazırda şoför maaşları 4-5 bin TL aralığında seyrederken, hatta 8 yıllık bir İETT şoförü 5 bin TL seviyesinde maaş alırken, taksi şoförlerine 6 bin 622 net maaş vaadi hem bir haksızlık örneği hem de bir vaatten öteye geçemeyecek gerçek dışı bir açıklamadır. İmamoğlu'nun, göreve geldikten bu yana İETT ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapmışken taksilere yüzde 36 zam yapmış olması şoförlere ve sektörümüze verdiği önemi de ortaya koyuyor olsa gerek."

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde önceki hafta başlattığı genel taksi denetiminde cezalandırılan 77 taksinin sadece 17'sinin İstanbul'da çalıştığını belirten Aksu, "İBB yönetiminin tamamen siyasi rantla taksi plaka sahipleri ile şoförleri, yine sektörümüzle halkımızı birbirine düşman etmek istemesine uzun bir süredir itiraz ediyoruz. İTÜ'ye yaptırdığımız bilimsel araştırmanın sonuçlarına acaba hiç baktılar mı? Biz tekrar ısrar ediyoruz, gelin ortak akılla, bilimsel çalışmalarla sorunlarımıza çözüm arayalım. Buradan İBB'ye çağrıda bulunmak istiyoruz. Toplu taşımanın fiyatını indirin, kalitesini arttırın ve sektörümüzün sorunlarını görmezden gelmeyin." diye konuştu.

Aksu, şunları kaydetti:

"Sorun, kronik bölgelerde şoför arkadaşlarımızın davranışlarıyla alakalı bir sıkıntı var. Bunu da eğitimle, teknolojiyle, denetimle çözeceğiz ve İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Büyükşehir belediyemizin dayatması siyasi ranttan başka bir şey değildir. Bunu da aziz İstanbullular bilmelidir. Biz, esnaf grubu olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz, biz siyasi değiliz, siyaset yapmıyoruz, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkıyoruz."

5 Bin Yeni Taksi Projesi'nin neden hayata geçirilmek istendiğinin sorulması üzerine Aksu, "İBB belli ki yerel seçimlerden önce bazı gruplara söz vermiş, o sözünü yerine getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 5 bin yeni taksiye ihtiyacı olmadığını savunan Aksu, "Olmadığı bilimsel raporlarla ortada. İTÜ'nün taksi analiz raporunda yazıyor. Ayrıca İstanbul'da ulaşım kararı veren yetkili bürokratlar, komisyon üyeleri de tekrar reddetti. Taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur." dedi.

Taksiciler, basın açıklamasının ardından araçlarına binerek alandan ayrıldı.