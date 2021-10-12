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UKOM personeline mesleki eğitim desteği

Habermetre - Haberler | Toplum
UKOM personeline mesleki eğitim desteği

Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

KOCAELİ (Habermetre) - Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Kontrol Merkezi (UKOM) personeli, kişisel gelişim ve ofis programlarının kullanımı alanında eğitim aldı.

PERSONEL GELİŞİMİNE DESTEK

Kocaeli genelinde yapılan anlık denetimlerle ulaşımı kontrol altında tutan Ulaşım Kontrol Merkezi (UKOM) personeli, 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışarak vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiriyor. Toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışlarını anlık olarak takip eden personel, olası ihlallere anlık müdahale ediyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile görev yapan UKOM personeli aldığı eğitimler ile tablo oluşturma, çeşitli hesaplamalar gerçekleştirme, grafik oluşturma, veri düzenleme, verileri analiz etme, verilerin profesyonel depolanması, veri gizliliğinin sağlanması, efektif kullanımın sağlanması gibi alanlarda donanımlı hale gelerek kendilerini geliştiriyor.

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Haber: UKOM personeline mesleki eğitim desteği - Haberler
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