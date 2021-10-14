Uğur Namık Küçük kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Dr. Uğur Namık Küçük kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, Uğur Namık Küçük kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DR. UĞUR NAMIK KÜÇÜK KİMDİR?

1981 yılında doğan Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Roma Üniversitesi Tor Vergata'da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını tamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Küçük, 2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi. 2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.'de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atamıştı.

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