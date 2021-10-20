Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı selden 1 milyon kişi etkilendi

Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel 1 milyon kişiyi etkiledi.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Devlet Bakanı Esther Anyakun, fırtına, dolu ve yıldırımları beraberinde getiren yağışların ülkenin orta ve batı kesiminde binlerce kişiyi yerinden ettiğini, tarım alanlarına ve çiftliklere zarar verdiğini söyledi.

Taşan göl ve nehirlerin evlerin yıkılmasına yol açtığını belirten Anyakun, yerinden olanların kilise, okul ve diğer kamu binalarında konakladığını ifade etti.

Anyakun, sadece 17 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, dağlık bölgelerdeki toprak kaymalarının etkisini her geçen gün artırdığını vurguladı.

Bakan, sel felaketinden şimdiye kadar 1 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini, yaklaşık 200 milyar Uganda şilini hasar oluştuğunu dile getirdi.

Kampala hükümeti, Birleşmiş Milletler Gıda Programı ile halka yardım dağıtmayı planlıyor.