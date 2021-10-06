Uganda'da mesleki eğitim ilkokuldan başlayarak zorunlu olacak - Haberler
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Uganda'da mesleki eğitim ilkokuldan başlayarak zorunlu olacak

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Uganda'da mesleki eğitim ilkokuldan başlayarak zorunlu olacak

Uganda, tüm eğitim kurumlarında mesleki eğitimi zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Uganda, tüm eğitim kurumlarında mesleki eğitimi zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, ülkede ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyedeki eğitim kurumları öğrencilerine en az 1 meslek dalında eğitim verecek.

Uganda Yükseköğrenim Bakanı John Chrysostom Muyingo, öğrencilerin eğitim hayatını bırakması halinde meslek ve iş sahibi olabilmesi için tüm eğitim kurumlarında mesleki eğitimi zorunlu hale getirmeye hazırlandıkların söyledi.

Muyingo, programla ilkokul seviyesindeki öğrencilerin de bir meslekle donatılacağını dile getirdi.

Endüstriyel Eğitim Direktörü Patrick Byakatonda, mevcut çalışmanın piyasada oluşan yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli ölçüde yardım olacağını açıkladı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Uganda'da hükumet, ülkenin her yerinde gençlere ve kadınlara özel meslek eğitim kursları açmayı da planlıyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uganda'da mesleki eğitim ilkokuldan başlayarak zorunlu olacak - Haberler
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